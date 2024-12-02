Эксперт по недвижимости Белокуров рассказал, что 57,3% лотов квартир на «вторичке» в Москве стоят до 7 млн рублей

Больше всего вариантов квартир на вторичном рынке недвижимости в Москве находятся в ценовом диапазоне до семи миллионов рублей. Об этом Life рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Именно в этом ценовом сегменте на «вторичке» больше половины вариантов, а именно 57,3%. Что касается новостроек, то тут доля немного меньше, хотя тоже все еще значительная — 39,9%.

«Достаточно большой выбор готовых квартир до семи миллионов рублей представлен в Новой Москве и Троицком округе», — отметил эксперт.

Он добавил, что в этих районах доля недвижимости в указанном ценовом диапазоне достигает 21%.