Эксперт по недвижимости Барсуков указал на минусы рассрочки при покупке жилья

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков обратился к вопросам, связанным с механизмом рассрочки при приобретении недвижимости. Он подчеркнул, что подобная схема покупки жилья сопряжена с повышенными рисками как для покупателя, так и для застройщика, написало ИА НСН .

Барсуков отметил, что рассрочка часто выступает заменой ипотечного кредитования, когда последнее недоступно или экономически непривлекательно. Однако, в отличие от ипотеки, покупка квартиры в рассрочку характеризуется более высокими ежемесячными выплатами, что создает дополнительную финансовую нагрузку на потребителя.

Покупатели, выбирая рассрочку, надеются впоследствии перекредитоваться в банке, но высоки шансы потерять уже выплаченные средства, если кредит не удастся оформить. Дополнительным минусом является слабая правовая защита покупателей, так как механизмы регулирования рассрочки не достигли той стадии развития, какую демонстрируют долгосрочные кредитные продукты.

С точки зрения застройщиков, использование рассрочки усложняет исполнение строительных контрактов, так как оплата производится частями, замедляя поступление средств на эскроу-счета.