Эксперт по недвижимости Барсуков призвал создать госкорпорацию по строительству жилья

Вместо госконтроля цен на недвижимость в России можно создать госкорпорацию по строительству жилья. Такое предложение в беседе с «Москвой 24» высказал советник президента Гильдии риелторов столицы Константин Барсуков.

Ранее Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия — За правду», выдвинул предложение о введении государственного регулирования цен на рынке недвижимости, включая новые жилые комплексы. Однако Барсуков выразил опасения, что такие меры могут негативно сказаться на темпах строительства.

Барсуков подчеркнул, что ограничение роста цен может привести к снижению активности застройщиков. По его словам, если запретить повышение стоимости жилья, застройщик может прекратить строительство в необходимом объеме.

Государственный контроль над ценами мог бы быть применим к семейной ипотеке, хотя и здесь есть свои риски. Установленная государством цена может оказаться настолько низкой, что застройщикам станет невыгодно реализовывать жилье через государственные программы, добавил Барсуков. Вместо этого он предлагает создание государственной корпорации, специализирующейся на строительстве социального жилья. Такая корпорация могла бы заниматься возведением жилых объектов в тех регионах, где частные девелоперы не проявляют интереса.