Эксперт по недвижимости Барсуков назвал рискованной покупку квартиры на торгах | 360°

Общество 14 мая 2024, 11:44 Эксперт по недвижимости Барсуков назвал рискованной покупку квартиры на торгах

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Покупка квартиры на торгах — это всегда риск. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Главное, что нужно помнить при покупки недвижимости на торгах, это то, что ее цена может все время расти. Кроме того, покупатель должен знать, что также ему могут перейти и все долги, которые числились на квартире. Войти в торги несложно.

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«Вносится обеспечительный платеж. Он обычно приличный. Если ты торги проиграл, не смог победить на аукционе, то тебе его вернут. Не сразу, но вернут. Порядка трех недель деньги полежат», — объяснил эксперт.

Он добавил, что недвижимость нередко уходит с молотка почти по рыночной цене. Поэтому заработать на такой покупке все сложнее.

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