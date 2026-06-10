Эксперт по недвижимости Алексеева рассказала, что состоятельный покупатель стремится улучшить качество своей жизни
Директор департамента загородной недвижимости NF GROUP Татьяна Алексеева заявила, что понятие роскоши среди обеспеченных потребителей меняется. На пресс-конференции «Загородная недвижимость в 2026 году: как меняется спрос и тренды» в пресс-центре МИЦ «Известия» она рассказала, что здоровье, долголетие и качество жизни становятся новыми символами высокого статуса.
Алексеева отметила, что для старшего поколения покупателей важной оставалась демонстрация статуса, в то время как новое поколение все чаще рассматривает загородную недвижимость как способ улучшить образ жизни.
«Состоятельный покупатель сегодня перераспределяет свои расходы в пользу улучшения качества своей жизни», — подчеркнула эксперт.
Вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова ранее выделила факторы, повышающие стоимость квартир при перепродаже. Она отметила, что локация формирует более половины стоимости жилья.
В престижных районах крупных городов недвижимость аналогичной площади может стоить на 50–70% дороже, чем на окраинах. Важную роль играют транспортная доступность и близость к паркам и зеленым зонам, что также значительно влияет на цену.