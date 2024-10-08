Эксперт по найму Никулин заявил, что квалифицированным специалистам для поиска работы часто нужно пару дней

Четыре года назад на рынке труда ситуацию определяли работодатели, которые могли выбирать из множества соискателей, но теперь все изменилось. Об этом «Москве 24» рассказал управляющий партнер рекрутингового агентства Денис Никулин.

По его словам, в настоящее время компании должны конкурировать за талантливых специалистов, предлагая более высокие зарплаты и разные дополнительные бонусы из-за дефицита квалифицированных кадров.

Никулин отметил, что рынок растет, и в нем остро ощущается потребность в специалистах, которых не хватает. В результате компании вынуждены соперничать друг с другом за соискателей. Если раньше кандидату требовалось время на поиск работы, то сейчас по некоторым профессиям он может получить несколько предложений всего за день или два.

Более того, если работник решает покинуть организацию, руководители обычно предлагают ему остаться, улучшив условия: повышая зарплату, меняя рабочий график или предоставляя льготы и компенсации.