Эксперт по мотивации Чешев отметил, что хобби помогают взрослым быть эффективными

Многие считают увлечения чем-то несерьезным. Однако лектор Общества «Знание», международный спикер GSF, эксперт по мотивации и личной эффективности Дмитрий Чешев в беседе с «ФедералПресс» заявил, что хобби необходимо для восстановления сил и повышения эффективности.

«Люди часто воспринимают хобби как нечто второстепенное. Мол, если время останется — займусь. Но именно увлечение, которое вас зажигает, наполняет энергией и запускает новые процессы — и в работе, и в жизни», — отметил специалист.

По его мнению, хобби дает заряд бодрости, пространство для новых идей и помогает отодвинуть рутину. Увлеченные люди более собранные, умеют планировать и управлять своими ресурсами.

Кроме того, хобби способствует новым знакомствам, которые могут перерасти в партнерства или бизнес-проекты. Таким образом, хобби не отнимает время, а дает его, наполняя жизнь новыми эмоциями и опытом, заключил Чешев.