Эксперт по мошенникам Дуб усомнилась в эффективности идеи с ограничением числа карт

Екатерина Дуб, специалист в области борьбы с мошенничеством, поделилась мыслями о последствиях законопроекта, предусматривающего ограничение количества банковских карт, оформленных на одного человека, в качестве меры противодействия дропперам. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам Дуб, реализация инициативы не окажет значительного влияния на деятельность участников мошеннических схем, занимающимися выводом украденных средств.

«Обнальщики и дропперы будут открывать карты в одних банках, закрывать эти карты в других банках, потом опять открывать. Карты будут расходным материалом, так как они оформляются банками очень быстро», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что действительно на ситуацию могло бы повлиять ужесточение ответственности за подобные правонарушения.