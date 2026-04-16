Эксперт по медицине Кутуева посоветовала сдать весной общий анализ крови

В интервью радиостанции Sputnik заместитель председателя комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении Московского отделения «Опоры России» Эльмира Кутуева рассказала, какие анализы нужно сдать весной, чтобы выявить дефицит витаминов и минералов.

Прежде всего эксперт посоветовала сделать общий анализ крови. По ее словам, соответствующие данные позволяют обнаружить признаки воспалительных процессов и анемии, добавила «Кубань 24».

«Если найдены отклонения, то следует сдать биохимический анализ крови, который укажет на недостатки в работе печени, почек и поможет выявить недостатки в обмене веществ», — отметила специалист.

Также Кутуева настоятельно рекомендовала сдать анализ на определение уровня витамина D. Его дефицит часто наблюдается после зимы и может проявляться слабостью, мышечной болью и повышенной хрупкостью костей.