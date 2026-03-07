Эксперт по маркетингу Сидоров рассказал, что зимой целесообразно делать косметический ремонт
Многие откладывают ремонт на теплое время года, полагая, что зимние работы неудобны. Однако некоторые виды обновления жилья зимой могут оказаться более удобными и безопасными. Директор ТК «Каширский Двор», эксперт в сфере маркетинга, DIY-ритейла, дизайна и строительства Борис Сидоров рассказал «МК в Питере», что зимой целесообразно делать косметический ремонт — например, покраску стен или оклейку обоями.
По словам специалиста, центральное отопление создает стабильный микроклимат в квартире: температура держится на уровне +18…+23 градусов, а влажность воздуха ниже, чем летом. Благодаря этому отделочные материалы высыхают равномерно. Однако слишком сухой воздух от батарей может навредить обоям — клей быстрее пересыхает, и полотна могут отходить от стен.
Эксперт советует использовать увлажнитель воздуха и по возможности временно отключать радиаторы рядом со стенами, где проводится оклейка. «Стабильная температура помогает материалам высыхать правильно, но сухой воздух от отопления может мешать работе клея», — отметил Сидоров.
При этом капитальный ремонт зимой, связанный с перепланировкой, устройством стяжки или другими «мокрыми» процессами, эксперт считает более рискованным. Такие работы требуют длительного времени на просушку, а холод от стен и перекрытий может нарушить технологию и ухудшить результат.