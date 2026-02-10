Эксперт по маркетингу Калинцева отметила, что средний чек на подарки к 14 февраля в России значительно увеличился

Директор по маркетингу платформы Rafinad (входит в Kokoc Group) Юлия Калинцева в интервью радио Sputnik рассказала о трендах на рынке подарков ко Дню святого Валентина. Она отметила, что рынок подарков второй год подряд демонстрирует устойчивый сдвиг в сторону «классических» категорий: цветы, подарочные наборы, парфюмерия и подарочные сертификаты укрепляют позиции.

Совокупный средний чек по ряду подарочных категорий в преддверии 14 февраля в 2026 году вырос на 46,3% по сравнению с прошлым годом. В структуре массового праздничного растет популярность классических форматов — цветов, подарочных наборов, парфюмерии и сертификатов.

«Как правило, такие подарки дополняются цветами или небольшими символическими наборами, формируя сбалансированный праздничный сценарий», — пояснила Калинцева.

Рост спроса отмечен и в других категориях: «Подарки и цветы» в 2026 году показали увеличение на 55,5%, а средний чек увеличился с 4756 до 7395 рублей. Значительный рост зафиксирован и в сегменте «Ювелирные изделия и аксессуары» — +95,3%.

Интерес покупателей растет и к нематериальным форматам: категория «Обучение» выросла на 113,6%, а «Онлайн-сервисы» — на 183,2%.

Самый большой рост среднего чека в 2026 году демонстрирует категория «Цифровая и бытовая техника» — +116,3%, с 23 768 до 51 417 рублей. Однако, по оценкам участников рынка, эта динамика не свидетельствует о расширении массового спроса. Напротив, техника все чаще становится нишевым и заранее запланированным подарком и постепенно выходит из категории универсальных праздничных решений.