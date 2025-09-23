Эксперт по логистике Боровец рекомендовал проверять контракты и сертификаты при заказе у байера
В последние годы россияне все чаще заказывают люксовые товары из-за рубежа, что привело к увеличению случаев мошенничества. Эксперт по логистике и параллельному импорту, основатель компании SanktionGO Иван Боровец рассказал «Известиям», как не попасться на удочку мошенников.
По словам специалиста, важно тщательно выбирать продавца. Надежный байер непременно предъявит подтверждение подлинности покупок: снимок экрана с оформлением заказа онлайн, кассовый чек из бутика или видеозапись процесса приобретения товара.
«Если продавец отказывается — это уже тревожный сигнал», — отметил Боровец.
Эксперт рекомендовал внимательно изучить сайт или аккаунт посредника, обращая внимание на прозрачные контакты, наличие сертификатов, историю заказов и качественные фотографии.