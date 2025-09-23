Эксперт по логистике Боровец рекомендовал проверять контракты и сертификаты при заказе у байера

В последние годы россияне все чаще заказывают люксовые товары из-за рубежа, что привело к увеличению случаев мошенничества. Эксперт по логистике и параллельному импорту, основатель компании SanktionGO Иван Боровец рассказал «Известиям», как не попасться на удочку мошенников.