Эксперт по личным финансам Патешман посоветовал дарить жене на Новый год сертификат в магазин косметики

Эксперт по личным финансам Александр Патешман поделился с Life советами, как можно сэкономить на новогодних подарках для близких людей, не жертвуя при этом качеством и вниманием к выбору.

«Если мы говорим про родителей, то можно уже сейчас забронировать какую-нибудь гостиницу или пансионат на майские праздники. Это не стоит больших денег», — посоветовал Патешман.

Коллегам Патешман рекомендует дарить небольшие сувениры, которые они сами себе никогда бы не купили. Для коллег из регионов можно добавить сливочную помадку, которую там не выпускают.

Детям эксперт советует дарить сертификаты на обучение, так как актуальные зимние подарки, такие как снегокаты, стоят дорого.

«Плюсы: ты не переплачиваешь, сертификаты на обучение не дорожают, цены не повышаются перед Новым годом», — отметил он.

Жене, по мнению Патешмана, можно подарить сертификат в магазин косметики. Использовать его во время сезона скидок будет очень выгодно.