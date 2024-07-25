Эксперт по личному бренду Атоева рассказала, что постоянное недовольство создает о человеке неприятное впечатление

Многие люди время от времени попадают в неловкие ситуации, не понимая, почему окружающие выглядят недовольными или раздраженными. Дурное впечатление, которое они производят, может быть связано с неявными моментами, влияющими на восприятие другими. Об этом сообщил Life .

Регулярные жалобы, критика и недовольство не характеризуют привлекательную личность, объяснила пиар-специалист и эксперт по личному бренду Анжелика Атоева. По ее словам, людям больше нравятся позитивно настроенные индивиды, которые умеют находить положительные моменты в любой ситуации.

Не стоит забывать, что настроение человека может влиять на окружающих, поэтому нужно стараться сохранять оптимизм. Вместо того, чтобы усугублять проблемы других своим негативом, лучше постараться поддержать человека морально.