Эксперт по личному бренду Атоева рассказала, что постоянное недовольство создает о человеке неприятное впечатление

Многие люди время от времени попадают в неловкие ситуации, не понимая, почему окружающие выглядят недовольными или раздраженными. Дурное впечатление, которое они производят, может быть связано с неявными моментами, влияющими на восприятие другими. Об этом сообщил Life.

Регулярные жалобы, критика и недовольство не характеризуют привлекательную личность, объяснила пиар-специалист и эксперт по личному бренду Анжелика Атоева. По ее словам, людям больше нравятся позитивно настроенные индивиды, которые умеют находить положительные моменты в любой ситуации.

Не стоит забывать, что настроение человека может влиять на окружающих, поэтому нужно стараться сохранять оптимизм. Вместо того, чтобы усугублять проблемы других своим негативом, лучше постараться поддержать человека морально.

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