Эксперт по лесным пожарам Куксин назвал неосторожное обращение с огнем главной причиной возгораний осенью

Осенние пожары, продолжающиеся в различных регионах России, в первую очередь обусловлены традиционной неосторожностью граждан в обращении с огнем, засушливой погодой и нехваткой пожарных ресурсов. Об этом НСН сообщил Григорий Куксин, основатель Центра профилактики ландшафтных пожаров.

По его словам, текущая ситуация более сложная, поскольку весна прошла относительно спокойно, а начало лета было очень влажным, что способствовало активному росту трав. В сочетании с длительной осенней засухой это создало идеальные условия для возгораний.

Хотя в некоторых случаях могли иметь место обрывы электропередач, именно человеческий фактор остается главной причиной большого числа пожаров. Люди поджигают траву, выбрасывают окурки и не тушат костры, что приводит к трагическим последствиям — сгоревшим домам. Это также связано с большим количеством заброшенных строений и заросших участков, что усложняет борьбу с огнем, который теперь переходит от сухой травы, а не только от лесных массивов, добавил Куксин.