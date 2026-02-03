Эксперт по криптовалюте Каминский указал на возможное снижение стоимости биткоина до 65 тыс. долларов

В первой половине 2026 года возможно снижение стоимости биткоина до 65 тысяч долларов из-за неопределенности вокруг ставок, инфляции, торговых и политических рисков. Об этом ИА НСН сообщил эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.

По его мнению, во второй половине года при смягчении политики Федеральной резервной системы США можно ожидать рост стоимости биткоина до 120–150 тысяч долларов. Дальнейший рост будут поддерживать такие факторы, как постепенная дедолларизация, интерес к золоту как индикатору и более внятное регулирование.

«На этом пути коррекции на 20–30% вполне реальны, особенно если доллар останется крепким или инфляция внезапно ускорится. Это неприятно в моменте, но для биткоина абсолютно нормально», — добавил эксперт.

В долгосрочной перспективе уровень в 200 тысяч долларов и выше не выглядит чем-то фантастическим. Вопрос скорее во времени, а не в возможности.

Председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев предупредил, что неквалифицированные участники криптовалютного рынка могут потерять все средства, поскольку не разбираются в особенностях высокорисковых операций, а следуют за ажиотажем в интернете.