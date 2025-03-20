Эксперт по кредитам Архангельская: некоторые банки стали снижать ставки по ипотеке

Российские банки приспособились к текущей рыночной ситуации и стали более гибкими в отношении клиентов. Такая ситуация привела к увеличению количества одобренных заявок на ипотеку на 40% по сравнению с предыдущими пятью месяцами. Об этом сообщила «Известиям» Юлия Архангельская, руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Мангазея».
Одним из ключевых положительных изменений она назвала осторожное снижение процентных ставок отдельными банками на 2–4%. Если в конце предыдущего месяца эти учреждения предлагали кредиты под примерно 28%, то теперь ставка опустилась до уровня 24–25%.
«Позитивная динамика наблюдается и при прохождении клиентами систем андеррайтинга: к концу марта процесс упростился на 15–20% по сравнению c периодом с октября прошлого года по февраль 2025-го», — заметила эксперт.
По ее словам, отдельные финансовые организации постепенно возвращаются к практике предоставления ипотеки по двум документам. Возможность доступна в основном для зарплатных клиентов и действует в рамках стандартных программ.
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