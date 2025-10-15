Эксперт по конкурентной разведке Ющук напомнил о необходимости обновлять биометрию каждые пять лет

Эксперт по конкурентной разведке и спикер конференций по безопасности бизнеса Василий Ющук в интервью радио Sputnik объяснил, как работает биометрия и как она меняет повседневную жизнь.

Специалист рассказал, что в сентябре 2022 года указом президента была создана Единая биометрическая система и Центр биометрических технологий. Эта государственная система собирает биометрические данные в единый контролируемый ресурс.

По мнению эксперта, биометрия — это не единственный способ подтверждения личности, всегда есть дублирующие системы. Данные нужно подтверждать каждые пять лет из-за изменений во внешности. Кроме того, опасения о возможной компрометации данных обоснованы, но государство должно обеспечить защиту этой информации.