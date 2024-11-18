Эксперт по конкурентной разведке Ющук: мошенники стали использовать реальные подарки в своих схемах

Эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук предупредил россиян об изощренной схеме мошенничества. Аферисты отправляют цветы или подарки, а после запрашивают «код подтверждения доставки», отметил специалист в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, обычно человек передает соответствующую информацию, ведь все это действительно выглядит естественно и натурально.

«На самом деле мошенники, скорее всего, откуда-то уже добыли пароли, доступы к банкам, соцсетям или „Госуслугам“, они входят в аккаунт человека и ему приходит код подтверждения от сервиса», — пояснил эксперт.

Ценой букета или коробки пиццы, добавил Ющук, злоумышленники получают доступ к ресурсам жертвы. Далее они переводят деньги или оформляют кредиты.