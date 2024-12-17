Эксперт по конкурентной разведке Ющук: аферисты могут вшивать в гифку вредоносную программу

Поздравительные открытки в мессенджерах могут быть орудием мошенников, пытающихся украсть персональные данные и денежные средства пользователя. Об этом рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в интервью радио Sputnik.
Специалист отметил, что злоумышленники вшивают в гифки запуск вредоносной программы. После клика по картинке софт ворует с телефона личные данные, либо просто направляет их своему владельцу.
Прежде всего, аферистов интересуют деньги, поэтому они всячески пытаются получить доступ к банковским приложениям. Гифки, полученные от совершенно незнакомого человека, лучше всего игнорировать и удалять, посоветовал Ющук.
Водитель Кириллова выжил после взрыва
Ликсутов: «Технополис Москва» сохранил лидерство в рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ
Более 200 призеров спортивных мероприятий 2024 года наградили в Видном
В Госдуме приняли закон, позволяющий отменить запрет на «Талибан»
Захарова назвала авторов фейка о гибели Асада
Стремился в лидеры и хотел быть летчиком. О чем мечтал в детстве начальник РХБЗ Кириллов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте