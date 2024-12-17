Эксперт по конкурентной разведке Ющук: аферисты могут вшивать в гифку вредоносную программу

Поздравительные открытки в мессенджерах могут быть орудием мошенников, пытающихся украсть персональные данные и денежные средства пользователя. Об этом рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в интервью радио Sputnik .

Специалист отметил, что злоумышленники вшивают в гифки запуск вредоносной программы. После клика по картинке софт ворует с телефона личные данные, либо просто направляет их своему владельцу.

Прежде всего, аферистов интересуют деньги, поэтому они всячески пытаются получить доступ к банковским приложениям. Гифки, полученные от совершенно незнакомого человека, лучше всего игнорировать и удалять, посоветовал Ющук.