Эксперт по коммуникациям Масштабная назвала эмоциональный интеллект важным фактором для роста в карьере

Эксперт по лидерству и коммуникациям, GR-коммуникатор Екатерина Масштабная в беседе с «Известиями» перечислила основные факторы, влияющие на работоспособность.

По словам эксперта, несмотря на важность приобретенных навыков, главным фактором успеха остаются целеустремленность, готовность к развитию и настойчивость. Основой, на которой строится карьера, эксперт назвала образование, профессиональную подготовку и практический опыт.

К софт-скиллам, которые крайне влияют на успех в работе, Масштабная отнесла коммуникабельность, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость и умение работать. Софт-скиллы не являются чем-то наследственными, эти навыки можно и нужно развивать, добавила она.