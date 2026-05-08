Эксперт по коммуникациям Климов указал на усложнение процедуры получения японской визы для россиян

Визовый центр Японии в Москве, открывшийся в феврале 2026 года, значительно ужесточил проверку документов для граждан России. Ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов отметил, что к середине 2026 года процедура получения японской визы для граждан РФ превратилась в сложный многоступенчатый процесс. Об этом написал «ФедералПресс» .

Сроки оформления увеличились с четырех рабочих дней до трех и более недель.

Несмотря на ужесточение визовых требований, интерес к Японии сохраняется. Статистика 2025 года зафиксировала исторический максимум в 194,9 тысячи посещений. Это подтверждает высокую лояльность целевой аудитории к японскому турпродукту.

Для успешного оформления визы Ярослав Климов рекомендует: — подавать документы минимум за 6 недель до вылета; — подготовить расширенный пакет финансовых документов; — детально описать программу пребывания.