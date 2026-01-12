Эксперт по коммуникациям Каспарова отметила, что русский язык борется с неоправданным заимствованием англицизмов

Эксперт по коммуникациям Седа Каспарова в разговоре с сайтом « Газета.Ru » выразила обеспокоенность состоянием русского языка. По ее мнению, он теряет выразительность из-за обилия слов-паразитов, жаргонизмов и заимствований, которые часто используются неуместно.

Каспарова отметила, что слова-паразиты, такие как «как бы», «типа», «ну», «короче», не просто заполняют паузы, но и делают высказывания менее убедительными. Она посоветовала использовать паузы как знак уверенности.

Также эксперт обратила внимание на чрезмерное использование молодежного сленга и заимствованных слов, таких как «кринж», «вайб», «тильт». По ее мнению, эти выражения создают впечатление легкомыслия и мешают точно передать эмоции.

Особое внимание Каспарова уделила англицизмам, которые, по ее оценке, легко вытесняют русские аналоги. Например, вместо «подведения итогов» говорят «фоллоу-ап», а вместо «крайний срок» — «дедлайн». Эксперт подчеркнула, что заимствования допустимы, но их использование должно быть оправданным и соответствовать контексту.