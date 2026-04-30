Эксперт по коммуникации Каспарова назвала пять ключевых факторов, влияющих на решение сотрудников остаться в компании

Эксперт по коммуникациям и тренер по голосу и речи Седа Каспарова назвала пять ключевых факторов, влияющих на решение сотрудников остаться в компании или уйти из нее. Как отметило издание sb.by , финансовые вопросы не всегда являются определяющими.

Признание. Многие люди хотят, чтобы их вклад в работу замечали коллеги, руководство или клиенты. Ощущение значимости мотивирует продолжать работать в компании.

Профессиональный рост. Даже небольшие успехи и развитие в профессии помогают сохранять интерес к работе. Отсутствие перспектив и стагнация часто становятся поводом задуматься о смене места.

Уважение. Важно ощущать равноправие в коллективе, даже если взгляды не совпадают. Если сотрудник не чувствует уважения со стороны коллег или руководства, выполнять обязанности становится сложнее.

Наличие смысла. Люди хотят понимать, зачем они выполняют ту или иную работу, какую пользу она приносит окружающим или обществу. Если деятельность не дает ощущения значимости, мотивация быстро угасает.

Безопасность. Важно чувствовать себя защищенным в коллективе, иметь возможность открыто общаться с коллегами. Для руководителей особенно важно выстраивать доверительные отношения с подчиненными.

По оценке сайта «Петербург 2», вопросы признания и уважения становятся особенно актуальными для людей старшего возраста, которые ценят стабильность и комфорт в коллективе.