Эксперт по клинингу Синицына рассказала, что убрать пятна от кофе на светлой одежде можно с помощью перекиси

Пятно от кофе на одежде может случиться с каждым. Эксперт по клинингу Аида Синицына поделилась с KP.RU пятью способами, как избавиться от таких пятен.

Для удаления пятен от кофе эксперт рекомендовала использовать холодную воду и мыло. Промойте пятно большим количеством холодной воды с изнанки ткани. Затем намылите хозяйственным или специальным мылом и оставьте на 15 минут. Для лучшего эффекта можно использовать зубную щетку, которая механически выталкивает кофе из волокон ткани.

Так же подойдет перекись водорода. Для светлых вещей и скатертей выбирают следующий метод: промойте холодной водой и нанесите 3% перекись водорода на 5–10 минут. Затем тщательно прополощите место пятна. На цветных тканях перекись может изменить цвет.

Глицерин лучше использовать для деликатных тканей (шерсть, шелк). Промойте холодной водой место пятна и нанесите теплый глицерин ватным диском. Через 30–60 минут прополощите водой.

Со свежим пятном можно справиться следующим образом: намочите его под краном, нанесите лимонный сок, через 10 минут снова промойте под краном. Затем положите вещь в основную стирку, добавив стиральное средство с энзимами. В барабан можно добавить усилитель стирки.