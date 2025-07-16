Эксперт по клинингу Нагибова посоветовала чистить духовку минимум раз в месяц

CEO агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова сообщила « Газете.ru », что для профилактики отравления духовку следует очищать не реже одного раза в месяц.

Специалист напомнила, что при эксплуатации духового шкафа внутри накапливаются остатки жира, кусочки продуктов, углеводно-карбонатные образования и карамелизированные сахара. Постепенно эти загрязнения формируют плотный налет, препятствующий нормальной работе устройства и создающий неприятный запах.

«Но главная опасность — при повторном нагреве эти отложения могут выделять вредные вещества, включая канцерогены, которые попадают в пищу и воздух. Даже при умеренном использовании чистить духовку стоит не реже раза в месяц», — отметила эксперт.

Тем, кто часто готовит жирные блюда или запекает еду с соусами, Нагибова рекомендовала проводить чистку каждые две-три недели, не дожидаясь образования толстого слоя загрязнений.