Эксперт по кикшерингу Балакирев объяснил, что многие самокатчики нарушают правила по незнанию

Спрос на средства индивидуальной мобильности увеличивается, несмотря на негатив в общественном пространстве. Об этом заявил пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Денис Балакирев в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт подчеркнул, что многие нарушения правил дорожного движения происходят из-за недостаточной осведомленности. По его словам, необходимо усиливать дополнительные образовательные мероприятия, чтобы информировать пользователей о существующих правилах и ответственности.

«Есть правила, необходимо их соблюдать. Если не соблюдаются — надо выписывать штрафы, блокировать аккаунты», — отметил Балакирев.

Он также добавил, что те, кто доволен самокатами, могут не высказывать свое мнение, а недовольные более заметны в общественном пространстве и СМИ.