Эксперт по кибербезопасности Золотухин рассказал о рисках, связанных с безопасностью умных устройств

Эксперт по кибербезопасности из компании F6 Сергей Золотухин в беседе с РИА «Новости» рассказал о рисках, связанных с безопасностью умных устройств. Он отметил, что уязвимые роутеры и слабые пароли Wi-Fi могут привести к несанкционированному доступу к интеллектуальной технике.

Золотухин подчеркнул, что современные бытовые устройства, подключенные к Wi-Fi, такие как холодильники, пылесосы, кондиционеры и колонки, могут быть взломаны злоумышленниками. Они могут воспользоваться уязвимостями сети или подобрать пароль Wi-Fi, чтобы получить контроль над всеми устройствами в сети, добавил «Ридус».

Определить взлом устройства не всегда просто, так как оно может продолжать работать без внешних признаков проблемы. Эксперт обратил внимание на опасность устройств с камерами и микрофонами, которые могут «подслушивать» и «подсматривать», даже если соответствующие функции отключены. Собранная информация может быть использована для шантажа или манипуляции пользователем.

Золотухин предупредил, что безопасность в цифровом пространстве зависит от соблюдения правил киберграмотности и ответственного подхода к использованию умных устройств.