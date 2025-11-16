Эксперт по кибербезопасности Золотухин отметил, что смена номера телефона может привести к потере денег

При смене мобильного номера россияне могут столкнуться с серьезными финансовыми рисками. Если номер перейдет к другому человеку, новый владелец может получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин в беседе с сайтом Lenta.ru .

Как отметил специалист, сотовые операторы могут вернуть номер в оборот при длительном неиспользовании. Новый пользователь может случайно или намеренно войти в чужие сервисы, добавил «Взгляд».

Золотухин рекомендовал сначала составить список всех сервисов, где используется номер для авторизации, и разбить их по важности. Затем нужно немедленно сообщить банку о смене мобильного, чтобы избежать перехвата паролей и кодов для подтверждения операций.

Эксперт посоветовал сначала сменить номер, привязанный к порталу «Госуслуги», через онлайн-банк или МФЦ, а затем обновить данные в остальных сервисах, начиная с электронной почты.