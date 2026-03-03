Эксперт по кибербезопасности Рысин обозначил грань между маркетингом и нарушением приватности пользователей

Генеральный директор компании по кибербезопасности ООО «АСИЕ-групп» Сергей Рысин в беседе с Pravda.Ru пояснил, что компании активно собирают информацию об интересах людей, чтобы целенаправленно рекламировать им недвижимость, автомобили и другие товары.

По словам специалиста, согласно закону, звонки без согласия абонента незаконны. Однако на практике защита своих прав может потребовать значительных затрат времени и ресурсов.

«Не имеют права без вашего согласия вам звонить. Но обычный гражданин может отсудить у той компании, которая набрала, ну, 10 тысяч рублей, и потратит на это один-два года своей жизни», — пояснил собеседник СМИ.

Комментируя опасения по поводу тотальной слежки, эксперт подчеркнул коммерческую суть цифровых сервисов. Он отметил, что развитие нейросетей и голосовых помощников невозможно без анализа поведения пользователей. Поэтому обществу необходимо искать баланс между удобством и безопасностью, написал сайт vse42.ru.