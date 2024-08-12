Эксперт по кибербезопасности Раевский посоветовал расценивать любой звонок как потенциально мошеннический

Сегодня россиянам все сложнее разобраться в том, звонят ли им злоумышленники или настоящие сотрудники. Чтобы не попасть в ловушку, каждый звонок нужно расценивать как потенциально мошеннический, рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с RT.

По его словам, лучше вообще не верить никаким сотрудникам, которые звонят по телефону. Себе нужно задать вопрос: «Как доказать, что это не мошенник?». Главным сигналом станут просьбы звонящего совершить какие-либо действия, имеющие юридические последствия.

В целом россиянам нужно повышать свой уровень цифровой грамотности и быть «параноиком», отметил Раевский.