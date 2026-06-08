Эксперт по кибербезопасности Моряков предупредил россиян об усложнении методов мошенников

С развитием технологий защиты и постоянными предупреждениями пользователи все еще становятся жертвами мошенников. Дело в том, что современные атаки становятся все более изощренными и технологичными, рассказал «Вечерней Москве» руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

За последние годы мошенничество перестало быть примитивным. Злоумышленники используют автоматизацию рассылок, подмену отправителей и компрометацию легитимных аккаунтов. Это позволяет им проводить хорошо организованные кампании.

Мошенники часто используют взломанные почтовые ящики, корпоративные аккаунты и популярные мессенджеры. Например, сотрудник может получить письмо от коллеги с темой «обновленный договор». Письмо отправлено с реального корпоративного ящика, который ранее был взломан. Внутри — ссылка на документ. С технической точки зрения домен корректный, отправитель настоящий, цепочка переписки может даже сохраняться. Когда атака идет из доверенного канала, традиционные сигналы опасности исчезают.

По данным «Почты Mail», за первый квартал 2026 года было заблокировано 6,7 миллиарда нежелательных писем. Это свидетельствует о том, что современные фишинговые страницы и сообщения практически не отличаются от оригиналов. Технически грамотный пользователь все еще может заметить несоответствия, но для большинства различия минимальны.