Эксперт по кибербезопасности Потехин: игры-кликеры вроде Hamster Kombat приносят копейки

Игры-кликеры вроде Hamster Kombat, где пользователям предлагается совершать элементарные действия и получать за это внутриигровую валюту, на самом деле приносят копейки. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин в беседе с Life.

По его словам, действительно большие деньги на таких играх зарабатывают только разработчики и компании–владельцы за счет рекламы. Исключение составляют лишь единичные игроки.

Кроме того, на подобных играх часто экспериментируют мошенники. Пользователям не стоит забывать о личной кибербезопасности и кибергигиене, отметил Потехин.

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