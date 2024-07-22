Эксперт по кибербезопасности Потехин: игры-кликеры вроде Hamster Kombat приносят копейки

Игры-кликеры вроде Hamster Kombat, где пользователям предлагается совершать элементарные действия и получать за это внутриигровую валюту, на самом деле приносят копейки. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин в беседе с Life.

По его словам, действительно большие деньги на таких играх зарабатывают только разработчики и компании–владельцы за счет рекламы. Исключение составляют лишь единичные игроки.

Кроме того, на подобных играх часто экспериментируют мошенники. Пользователям не стоит забывать о личной кибербезопасности и кибергигиене, отметил Потехин.