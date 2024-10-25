Эксперт по кибербезопасности Овсянников призвал учить россиян киберграмотности с самого раннего возраста

Основатель ГК «Анлим» Максим Овсянников на полях «Форума Будущего» в Екатеринбурге объяснил, почему кибербезопасность и киберграмотность должны стать неотъемлемой частью жизни бизнеса и граждан. Его слова передал «ФедералПресс» .

Эксперт сообщил, что кибербезопасность невозможна без кибеграмотности, особенно в условиях, когда мир активно развивается, и вся информация ставится оцифрованной. Овсянников уверен, что начинать учить кибеграмотности и кибербезопасности необходимо с самого раннего возраста.

Владельцы компаний уже начали понимать, что любая информация требует защиты, но человек пока остается в этой системе слабым звеном, поэтому риски будут оставаться.

«Все что мы можем сделать — снизить вероятность атаки», — сказал собеседник.

По словам специалиста, матрица вида атак не особо поменялась, а вот техники внутри этих атак сильно видоизменяются.