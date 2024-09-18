Эксперт по кибербезопасности Михайлов: запуск демонстрации экрана грозит потерей доступа к банковским приложениям

Руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов в беседе с «Известиями» рассказал, что в последнее время злоумышленники стали использовать схему, когда под видом покупателей просят продавцов онлайн-товаров созвониться в мессенджерах и запустить демонстрацию экрана.