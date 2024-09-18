Эксперт по кибербезопасности Михайлов: запуск демонстрации экрана грозит потерей доступа к банковским приложениям

Руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов в беседе с «Известиями» рассказал, что в последнее время злоумышленники стали использовать схему, когда под видом покупателей просят продавцов онлайн-товаров созвониться в мессенджерах и запустить демонстрацию экрана.

По словам эксперта, такие действия могут грозить потерей доступа к банковским приложениям. Просьба показать экран должна сразу насторожить и навести на мысль, что перед вами мошенник.

«Современные торговые площадки позволяют осуществлять сделку на абсолютно безопасных условиях», — сообщил Михайлов.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов посоветовал россиянам отключить в настройках мессенджера возможность звонить для неизвестных номеров.

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