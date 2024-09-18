Эксперт по кибербезопасности Михайлов: запуск демонстрации экрана грозит потерей доступа к банковским приложениям

Руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов в беседе с «Известиями» рассказал, что в последнее время злоумышленники стали использовать схему, когда под видом покупателей просят продавцов онлайн-товаров созвониться в мессенджерах и запустить демонстрацию экрана.
По словам эксперта, такие действия могут грозить потерей доступа к банковским приложениям. Просьба показать экран должна сразу насторожить и навести на мысль, что перед вами мошенник.
«Современные торговые площадки позволяют осуществлять сделку на абсолютно безопасных условиях», — сообщил Михайлов.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов посоветовал россиянам отключить в настройках мессенджера возможность звонить для неизвестных номеров.
Жители Реутова высадили 40 сосен на экоакции
Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил
Отказ НАТО воспринимать всерьез слова Путина назвали недальновидным
Супруге участника СВО из Егорьевска помогли отремонтировать балкон
ГД подготовит изменения, связанные с вопросами знания русского языка мигрантами
Студенты колледжа «Энергия» написали всероссийские проверочные работы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте