Эксперт по кибербезопасности Лопатин призвал всегда внимательно изучать адрес отправителя письма

Одной из самых популярных уловок мошенников по-прежнему остается создание фишинговых сайтов и адресов. Как обезопасить себе от этого, РИАМО рассказал старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

По его словам, самая главная ответственность в этом случае лежит на самих людях. В условиях, когда мошенники не дремлют и постоянно совершенствуются, нужно быть максимально внимательными, проверять все адреса и не переходить по ссылкам, которые вызывают хоть какие-то сомнения.

Лопатин отметил, что чаще всего аферисты маскируются под официальные органы и госструктуры. При получении от них письма лучше перезвонить по официальным телефонам и уточнить информацию, добавил «Петербургский дневник».