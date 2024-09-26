Эксперт по кибербезопасности Курочкин посоветовал россиянам уходить с недружественных сервисов

Американская корпорация Google ограничила россиянам возможность создавать новые аккаунты. В беседе с RT ситуацию прокомментировал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, с проблемами столкнутся и те, кто уже имеет учетную запись на платформе. Восстановление пароля через SMS работать не будет, предположил специалист.

Он посоветовал гражданам РФ уходить с недружественных сервисов. Курочкин напомнил, что «Яндекс» тоже обладает большим функционалом.