Эксперт по кибербезопасности Курочкин посоветовал россиянам уходить с недружественных сервисов
Американская корпорация Google ограничила россиянам возможность создавать новые аккаунты. В беседе с RT ситуацию прокомментировал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
По его словам, с проблемами столкнутся и те, кто уже имеет учетную запись на платформе. Восстановление пароля через SMS работать не будет, предположил специалист.
Он посоветовал гражданам РФ уходить с недружественных сервисов. Курочкин напомнил, что «Яндекс» тоже обладает большим функционалом.
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