Эксперт по кибербезопасности Кокорева рассказала, что в будущем люди смогут отказаться от паролей

Все больше сервисов переходят на беспарольную аутентификацию, и в скором эта практика станем повсеместной. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru Ксения Кокорева.

Он отметила, что в будущем, скорее всего, большинство сервисов совсем откажутся от паролей.

«Уровень удобства парольной аутентификации нельзя назвать высоким, поскольку такой способ требует постоянного ввода или изменения пароля», —отметила эксперт.

Она добавила, что у беспарольной системы также есть свои уязвимости. Пока наиболее безопасным способ являются вход по Face ID или отпечатку пальцев.