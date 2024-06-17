Эксперт по кибербезопасности Кокорева рассказала, что в будущем люди смогут отказаться от паролей

Все больше сервисов переходят на беспарольную аутентификацию, и в скором эта практика станем повсеместной. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru Ксения Кокорева.

Он отметила, что в будущем, скорее всего, большинство сервисов совсем откажутся от паролей.

«Уровень удобства парольной аутентификации нельзя назвать высоким, поскольку такой способ требует постоянного ввода или изменения пароля», —отметила эксперт.

Она добавила, что у беспарольной системы также есть свои уязвимости. Пока наиболее безопасным способ являются вход по Face ID или отпечатку пальцев.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте