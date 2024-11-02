Эксперт по кибербезопасности Кайнов: после получения звонка от потенциального мошенника лучше сразу прервать разговор

Эксперт по кибербезопасности Кирилл Кайнов в беседе с Ura.ru дал советы россиянам, как защититься от телефонных мошенников.

По информации Центробанка, каждый год в стране граждане теряют около 10 миллиардов рублей из-за действий телефонных преступников.

К наиболее распространенным схемам телефонного мошенничества Кайнов отнес звонок якобы от родственника, попавшего в плен и требующего выкуп для освобождения. В топе обманов по-прежнему остаются звонки якобы от служб безопасности банков, Центробанка, правоохранительных органов.

Эксперт советует после получения звонка от неизвестного сразу же прервать разговор. Особенно это касается запросов сообщить личные данные или продиктовать реквизиты карты. Когда злоумышленниками представляются сотрудником банка, лучше самостоятельно позвонить в кредитную организацию и уточнить, действительно ли звонили от их лица.