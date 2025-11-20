Эксперт по кибербезопасности Дворянский предупредил о схемах мошенников в предновогодний период

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «Москве 24» , как не стать жертвой мошенников в преддверии Нового года. Он подчеркнул, что в этот период злоумышленники активизируют схемы с продажей поддельных билетов.

По словам специалиста, мошенники создают фейковые сайты и страницы в соцсетях, предлагая купить билеты на популярные мероприятия. В праздничной суете люди меньше проверяют информацию и становятся более уязвимыми.

Дворянский отметил, что злоумышленники используют любой инфоповод, и новогодний ажиотаж им в этом помогает. Они часто прибегают к фишингу, подделывая оригинальные сайты. Затем с этих ресурсов идет активная рассылка предложений о покупке билетов.

«Излюбленный прием злоумышленников — игра на срочность с помощью подобных сообщений: "Только сегодня, только для вас два билета по цене одного", "Успейте воспользоваться суперскидкой, пока она не сгорела"», — пояснил эксперт.

Цель — вынудить пользователей принять импульсивное решение и быстро ввести данные карты. Эксперт рекомендовал перепроверять информацию, не заходить по ссылкам из писем, а искать официальные сайты театров самостоятельно. Если билеты предлагает знакомый человек, лучше встретиться с ним или позвонить, чтобы обсудить все лично.