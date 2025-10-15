Эксперт по кибербезопасности Букштейн рассказал о защите детей от телефонных мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, использующих поддельный голос ребенка, необходимо перезвонить ребенку и уточнить, действительно ли он просил денег. Такой совет дал эксперт по кибербезопасности, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью «Звезде» .

Специалист рекомендует ограничить общение детей по телефону знакомыми людьми и рассмотреть возможность блокировки посторонних звонков на детские телефоны.

«Ребенку надо иметь в виду, что тебе не только папа с мамой звонят. А вообще-то папе с мамой надо у ребенка в аппарате ввести запрет на все незнакомые звонки», — отметил эксперт.