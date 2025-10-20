Эксперт по кибербезопасности Белов отметил, что утечки в России остаются хронически высокими

В современном обществе все больше людей сталкиваются с реальными угрозами в цифровом пространстве. Исследование ВЦИОМа показало, что главной фобией россиян стала утечка персональных данных. Об этом написала «Вечерняя Москва» .

Утечка данных — это не просто фантазия. По данным Роскомнадзора, в 2024 году зафиксировано 135 случаев утечек баз данных, содержащих 710 миллионов записей с персональной информацией россиян.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что с начала 2025 года заблокировано более 15 тысяч интернет-ресурсов, направленных на разжигание конфликтов и продвижение сепаратистских идей.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов считает, что страхи россиян оправданы. Он отмечает, что рынок сбыта данных стабилен, а утечки в России остаются хронически высокими. Белов подчеркивает важность разделения систем на изолированные блоки и организации независимых каналов связи.

Юрист Андрей Иванов из Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки подтверждает, что ежедневно тысячи людей становятся жертвами онлайн-мошенничества.