Эксперт по кибербезопасности Бедеров: украинские мошенники могут использовать Starlink против россиян

Американский миллиардер Илон Маск передал Украине терминалы Starlink, обеспечивающие связь. Украинские мошенники могут использовать данные устройства для преступлений в РФ, заявил эксперт по вопросам кибербезопасности Игорь Бедеров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, уже зафиксированы случаи, когда терминалы завозили на территорию России через черный рынок. Оборудование применялось для телефонных афер и продажи наркотиков.

Бедеров напомнил, что в РФ использование Starlink считается незаконным. Производитель не отчитывается перед российскими службами о передаваемой информации.

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