Эксперт по кибербезопасности Батранков: закон о запрете спам-звонков может обернуться ростом числа мошенников | 360°

Общество 25 апреля 2024, 17:53 Эксперт по кибербезопасности Батранков: закон о запрете спам-звонков может обернуться ростом числа мошенников

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Минцифры разрабатывает законопроект о запрете массовых спам-звонков. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» инициативу прокомментировал эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

По его словам, такие меры могут привести к росту числа мошенников, действующих от лица определенной организации.

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«Пока непонятно, как компания будет доказывать, что это не она. Думаю, что звонки будут совершаться из-за границы, где нельзя оштрафовать, но нужно посмотреть, как будет реализован закон», — высказался специалист.

При этом он положительно оценил саму идею, напомнив, что люди уже устали от спам-обзвонов.