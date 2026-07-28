Эксперт по кибербезопасности Башкиров рассказал, как ИИ может стать причиной потери «золотого парашюта»

Увольнение топ-менеджера московской инженерной компании из-за утечки данных в нейросеть DeepSeek признано законным. Суд встал на сторону работодателя, отказав директору по продажам с окладом более 800 тысяч рублей в выплате компенсации в пять миллионов. Ситуацию прокомментировал эксперт по кибербезопасности Илья Башкиров в беседе с MIR24.TV .

Как следует из материалов дела, сотрудница отправляла рабочие документы на личную почту и загружала файлы из защищенной системы во внешний ИИ-сервис. Суд квалифицировал это как разглашение коммерческой тайны.

«Если сотрудник вывел информацию за контролируемый организацией периметр — он нарушил режим информационной безопасности. Не важно, как именно — скопировал на флешку или направил в публичную ИИ-систему», — пояснил специалист.

По словам специалиста, сам факт использования нейросети не имеет решающего значения. Важен выход данных за пределы корпоративной среды.

Для выявления таких инцидентов службы безопасности используют DLP-системы, анализирующие трафик и промпты сотрудников на наличие ключевых слов. Однако главную роль играют внутренние правила компаний и обучение персонала культуре цифровой гигиены.