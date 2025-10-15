Эксперт по кибербезопасности Арефьев поддержал предложение депутатов о справках о доходах

Эксперт по кибербезопасности и защите информационных систем Максим Арефьев высказался в поддержку инициативы депутатов Государственной Думы от партии «Новые Люди». Они предложили отказаться от требования справок о доходах у граждан, написал «Ридус» .

Депутаты направили письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением запретить государственным органам запрашивать у граждан документы, доступные через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Сохранение в других ведомствах требования предоставлять справку о доходах или другие документы, имеющиеся у федеральных органов исполнительной власти, является избыточным административным барьером, который увеличивает нагрузку», — подчеркнули депутаты.

По мнению Арефьева, в справках о доходах больше нет необходимости: «В наше время все обороты проходят через системы Минфина и налоговой службы. Можно запрашивать данные о доходах граждан у них напрямую, и обработка персональных данных будет закреплена уже за налоговой. Это будет верное решение», — сказал он.