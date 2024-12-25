Эксперт по камуфляжу Целани: механическое воздействие на молодой шрам может привести к воспалению

После травм или хирургических вмешательств на теле могут оставаться шрамы. Современные методы коррекции позволяют сделать их практически незаметными, однако не все рубцы подходят для маскировки. Об этом рассказала «ФедералПресс» эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани.

Специалист объяснила, что не работает с келоидными шрамами. Они имеют выпуклую форму, плотную структуру и яркий окрас, например, красный или фиолетовый. Любое механическое воздействие на келоид может спровоцировать его дальнейший рост. Как правило, такие шрамы лечат у дерматолога с применением стероидных препаратов или лазерной терапии.

Ко второй категории относятся молодые незрелые шрамы. Свежий шрам — это рана, которая находится в активной стадии заживления. В этот период кожа еще не восстановилась, идут процессы регенерации и формирования рубцовой ткани. На этом этапе делать камуфляж противопоказано, отметила Целани.