Эксперт по камуфляжу рубцов Цалани: свежие шрамы на лице необходимо увлажнять кремом с витамином Е

Избавиться от шрама можно только после его полного заживления. Ускорить это процесс поможет правильный уход. О нем рассказала эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани в беседе с сайтом «ФедералПресс».
По словам специалиста, в зависимости от состояния кожи и индивидуальных особенностей организма срок заживления шрама составляет от нескольких месяцев до года. Все это время необходимо увлажнять поврежденный участок специальными средствами, в составе которых есть витамин Е и пантенол.
Кроме того, важно следить за состоянием шрама и не допускать воспаления. При нанесении маскирующих средств не стоит с силой их втирать и растягивать кожу в районе рубца, заключила Цалани.
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