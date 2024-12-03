Эксперт по камуфляжу рубцов Цалани: свежие шрамы на лице необходимо увлажнять кремом с витамином Е

Избавиться от шрама можно только после его полного заживления. Ускорить это процесс поможет правильный уход. О нем рассказала эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани в беседе с сайтом «ФедералПресс» .

По словам специалиста, в зависимости от состояния кожи и индивидуальных особенностей организма срок заживления шрама составляет от нескольких месяцев до года. Все это время необходимо увлажнять поврежденный участок специальными средствами, в составе которых есть витамин Е и пантенол.

Кроме того, важно следить за состоянием шрама и не допускать воспаления. При нанесении маскирующих средств не стоит с силой их втирать и растягивать кожу в районе рубца, заключила Цалани.