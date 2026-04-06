Эксперт по кадрам Котлярова сообщила, что сотрудника могут уволить за курение на рабочем месте

Руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова сообщила, что сотрудника можно уволить за курение на рабочем месте, если это действие нарушает локальный нормативный акт работодателя. Увольнение применяется как крайняя мера дисциплинарного взыскания, написало РИА «Новости» .

«Курение на рабочих местах и в рабочих зонах в помещениях запрещено — пункт 9 части 1 статьи 12 ФЗ от 23 февраля 2013 № 15», — отметила она.

Котлярова уточнила, что работодатель имеет право включить запрет на курение в локальный нормативный акт. В случае нарушения сотрудник может быть привлечен к дисциплинарному взысканию: работодатель запрашивает объяснение, издает соответствующий приказ и знакомит с ним работника под подпись. Наличие непогашенного взыскания может стать основанием для увольнения сотрудника, сообщили «Известия».