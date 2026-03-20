Эксперт по кадрам Котлярова объяснила, могут ли уволить сотрудника за использование мата на работе

Руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова сообщила РИА «Новости» , что уволить сотрудника за использование нецензурной лексики на работе практически невозможно, за исключением случаев, когда работник является педагогом.

Согласно пункту 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ, расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно в определенных случаях. Однако, как отметила Котлярова, если сотрудник добросовестно выполняет свои трудовые функции, то применять меры дисциплинарного взыскания за использование нецензурной брани работодатель не вправе, даже если возможность такого взыскания закреплена в локальном акте, написали «Известия».

Котлярова подчеркнула, что привлечь сотрудника к дисциплинарному взысканию за некорректное поведение нельзя, так как в законе нет оснований для этого. Исключение составляет ситуация, когда в должностных обязанностях сотрудника прямо закреплена обязанность корректного поведения с коллегами. В этом случае работодатель может применить дисциплинарное взыскание, но не за нецензурную брань, а за невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.